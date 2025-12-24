Oglas

19 novih naselja

Više od 10 zemalja oštro kritiziralo širenje izraelske okupacije na Zapadnoj obali

Hina
24. pro. 2025. 22:31
Ammar Awad / REUTERS

Više od desetak zemalja, uglavnom iz Europe, u srijedu je oštro kritiziralo odobrenje izraelske vlade za izgradnju 19 novih naselja na Zapadnoj obali i pozvalo Izrael da poništi odluku.

Skupina uključuje Njemačku, Belgiju, Kanadu, Dansku, Francusku, Italiju, Island, Irsku, Japan, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Osudili su izraelske postupke, rekavši da oni "ne samo krše međunarodno pravo, već i riskiraju poticanje nestabilnosti", navodi se u zajedničkoj izjavi objavljenoj na web stranici njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Odobrenje novih naselja također riskira potkopavanje mirovnog plana za Gazu i šteti "izgledima za dugoročni mir i sigurnost u cijeloj regiji".

Izrael je nedavno odobrio stvaranje 19 novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Godine 1967. Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jeruzalemom, gdje danas živi više od 700.000 doseljenika među oko 3 milijuna Palestinaca.

Naselja su ilegalna prema međunarodnom pravu.

Ujedinjeni narodi smatraju izraelska naselja glavnom preprekom mirovnom rješenju jer bi ostavila malo susjednog teritorija za Palestince u mogućem rješenju s dvije države koje bi omogućilo Izraelu i neovisnoj palestinskoj državi da mirno postoje jedni uz druge.

Izraelska naselja Međunarodno pravo Palestina Zapadna obala cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć okupirana zapadna obala

