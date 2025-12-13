Oglas

30.000 novih jedinica

Njemačka vlada o širenju izraelskih naselja na Zapadnoj obali: "Krše međunarodno pravo"

N1 BiH
13. pro. 2025. 16:19
okupacija zapadne obale
Ammar Awad / REUTERS

Njemačka vlada u subotu je kritizirala Izrael zbog odobrenja izgradnje više od 750 novih stambenih jedinica na Zapadnoj obali.

Gotovo 30.000 novih stambenih jedinica

"Njemačka vlada kategorički odbacuje ovaj pristup. U 2025. godini odobreno je gotovo 30.000 novih stambenih jedinica, što je novi vrhunac i stoga razlog za veliku zabrinutost", rekao je neimenovani glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u izjavi u Berlinu, izvještava Anadolu.

Dodao je da izgradnja naselja ne samo da krši međunarodno pravo i relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, već i ometa pregovaračko rješenje o dvjema državama i kraj izraelske okupacije Zapadne obale, kako to zahtijeva ICJ (Međunarodni sud pravde).

Rješenje o dvjema državama odnosi se na neovisnu palestinsku državu koja mirno postoji rame uz rame s Izraelom, što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio.

Glasnogovornik je pozvao izraelsku vladu "da odmah zaustavi izgradnju naselja i snažno odbaci i formalnu i de facto aneksiju uzrokovanu širenjem naselja i drugim mjerama".

„Njemačka vlada priznat će promjene granica od 4. lipnja 1967. samo ako se o njima dogovore strane u sukobu“, rekao je.

Netanyahuova vlada nastavlja s legalizacijom

U srijedu je Izrael odobrio izgradnju 764 stambene jedinice u tri naselja na Zapadnoj obali. Palestinska uprava odgovorila je rekavši da je cilj politike „zapaliti regiju“.

U petak je izraelski kabinet također odlučio nastaviti s legalizacijom 19 ispostava na Zapadnoj obali. Doseljenici su izgradili ova manja naselja od kontejnera i kuća bez dopuštenja izraelske vlade.

Netanyahuova desničarska vjerska vlada stalno napreduje u širenju naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu.

Godine 1967. Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem, među ostalim područjima, gdje sada živi više od 700.000 izraelskih doseljenika među procijenjenih tri milijuna Palestinaca.

Palestinci tvrde da su ti teritoriji njihova država. Njemačka vlada te teritorije - kao i Pojas Gaze - naziva "okupiranim teritorijima" i ne priznaje nikakve promjene granica prije 1967. koje nisu dogovorile strane u sukobu.

U značajnom mišljenju prošlog srpnja, ICJ je proglasio izraelsku okupaciju palestinskog teritorija nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu.

IDF izrael okupacija zapadne obale zapadna oballa

