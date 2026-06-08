pooštrena pravila
Vlada Pétera Magyara: Iz ove tri zemlje više neće moći dolaziti strani radnici
Vlada Mađarske, na čelu s Péterom Magyarom, službeno pooštrava pravila za zapošljavanje stranih radnika.
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Agencije za zapošljavanje više neće moći po ubrzanom postupku dovoditi radnike iz Filipina, Gruzije i Armenije, priopćila je glasnogovornica mađarske vlade Vanda Sondi na konferenciji za medije, prenosi Telex.hu.
Radnici koji se trenutačno nalaze u Mađarskoj moći će zatražiti produljenje svojih radnih dozvola.
Stranka Tisa prvotno je najavila „stop za strane radnike“ od 1. lipnja, navodeći kako će se „od 1. lipnja 2026. obustaviti dolazak radnika izvan Europe, a mađarskim radnicima koji su istisnuti s tržišta rada pružit će se potpora pri zapošljavanju i ostvarivanju većih plaća“.
Međutim, zabrana nije stupila na snagu 1. lipnja. Vanda Sondi ranije je izjavila kako se još radi na uspostavi novog sustava te da je cilj osigurati da radna mjesta u velikim industrijskim poduzećima prvenstveno dobiju mađarski radnici. Istaknula je i da će strani radnici i dalje moći dolaziti u sektore u kojima postoji potreba za radnom snagom iz inozemstva.
Trenutačno u Mađarskoj postoji 24 različite pravne osnove prema kojima strani državljani mogu raditi, a one su u nadležnosti različitih ministarstava. Zbog toga ne postoje precizni podaci o tome koliko stranih radnika trenutačno radi u zemlji. Vlada navodi kako je situacija složena te da se problem ne može riješiti preko noći, no u tijeku je revizija postojećeg sustava.
Poslovne udruge, agencije za zapošljavanje i stručnjaci upozorili su da bi brojni sektori mogli biti ozbiljno pogođeni ako više ne budu mogli zapošljavati nove strane radnike.
Zbog najave zabrane, brojne su tvrtke već tijekom prve polovice godine unaprijed pokrenule zapošljavanje radnika iz zemalja izvan Europske unije, objavio je HR Portal.
Prema podacima Mađarskog središnjeg statističkog ureda, u travnju je broj zaposlenih iznosio 4,62 milijuna, što je oko 100.000 manje nego dvije godine ranije, u travnju 2024. godine.
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