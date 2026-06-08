Vlada Pétera Magyara: Iz ove tri zemlje više neće moći dolaziti strani radnici

Međutim, zabrana nije stupila na snagu 1. lipnja. Vanda Sondi ranije je izjavila kako se još radi na uspostavi novog sustava te da je cilj osigurati da radna mjesta u velikim industrijskim poduzećima prvenstveno dobiju mađarski radnici. Istaknula je i da će strani radnici i dalje moći dolaziti u sektore u kojima postoji potreba za radnom snagom iz inozemstva.