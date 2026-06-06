Oglas

vladina uredba

Magyar ograničava dozvole za radnike izvan EU-a

author
Hina
|
06. lip. 2026. 17:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Peter Magyar
JOHN THYS / AFP

Novi mađarski premijer Péter Magyar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica EU-a vladinom uredbom objavljenom u subotu, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji.

Oglas

U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice EU-a, što čini oko dva posto radne snage.

Većina ih je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, u građevinarstvu, sezonskim poslovima  u poljoprivredi i u dostavnim službama. Većina ih je s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije.

Magyar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.

Po podacima industrijskih i udruga poslodavaca, u brojnim sektorima u Mađarskoj evidentan je manjak radne snage. Novom je uredbom propisano da postojeće boravišne dozvole ostaju važeće do isteka i ne precizira se mogu li se produljiti.

Teme
manjak radne snage mađarsko tržište rada peter magyar sektori zapošljavanja strani radnici uredba o strancima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ