Oglas

40 osoba izgubilo život

Vlasnika bara povezanog s fatalnim požarom na švicarskom skijalištu pušten na slobodu

author
Hina
|
23. sij. 2026. 19:56
Crans Montana
MAXIME SCHMID / AFP

Vlasnik bara na švicarskom skijalištu Crans-Montani, u kojem je 40 osoba izgubilo život u požaru na novogodišnjoj zabavi, pušten je na slobodu nakon što mu je sud u petak ukinuo pritvor.

Oglas

Jacques Moretti pušten je na uvjetnu slobodu, prema sudu u Sionu u švicarskoj regiji Valais. 

Moretti mora predati svoje identifikacijske i boravišne dokumente uredu javnog tužitelja, nije mu dopušteno napustiti zemlju te se dnevno mora javljati u policijsku postaju i platiti jamčevinu.

Sud je rekao da je 200.000 švicarskih franaka položeno na račun Ureda javnog tužitelja, a uplatili su ga navodno Morettijevi bliski prijatelji. Slični uvjeti odnose se i na njegovu suprugu Jessicu, iako ona nije pritvorena.

U baru Le Constellation prskalice su zapalile pjenu na stropu tijekom novogodišnje zabave, prema početnim istragama. Požar se proširio izuzetno brzo.

Četrdeset osoba izgubio je život, među njima i brojni maloljetnici. Ukupno 116 osoba je ozlijeđeno, od čega je 80 zadobilo teške opekline.

Teme
Crans-Montana Jacques Moretti skijališta Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ