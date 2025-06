Vojni analitičar za N1: Iran nema šanse. Trumpu se jako svidjelo ovo što Izrael radi

"Sumnjam da su prvi udari prošli bez Trumpova znanja. Ne vjerujem da on nije znao – to je velika, opsežna operacija. Čak i da mu Izraelci nisu rekli, njegovi vojni zapovjednici u Pentagonu sigurno su ga informirali. I da se Trump tome protivio, poručio bi Izraelu da to ne čine. No, nije rekao ništa. U početku se činilo kao da žele srušiti iransku pregovaračku poziciju, pa da Iran u pregovorima pristane na drastično smanjenje svojeg nuklearnog programa. Spominje se i promjena režima, kontakt s pokojnim šahovim sinom… Bojim se da Netanjahu zna da mu se u Izraelu ljulja stolica, pa ide do kraja u Gazi – a sad i u Iranu, dok Trump samo treba procijeniti hoće li mu to politički koristiti. Trump nije čovjek za strpljive pregovore – on sve rješava silom, bilo ekonomskom ili vojnom. Očito mu se jako sviđa što Izrael radi, i nažalost, sve je moguće", rekao je.