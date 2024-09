Vurušić: Situacija s pagerima bila je poput scene iz “Nemoguće misije”

Podijeli :

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić gostovao je u Pregledu dana kod Ilije Jandrića s kojim je komentirao sukob između Izraela i Libanona te odnos Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog.

Vurušić se za početak osvrnuo da izraelsko opetovano odbijanje primirja u sukobima na Bliskom istoku.

“Ovo nije prvi put da Benjamin Netanyahu ne mari, odbijao je mnoge prijedloge primirja u Gazi. Cijelo ovo vrijeme opstruirao je pokušaje zaustavljanja nasilja u Gazi. Sada to radi s Libanonom s obzirom na to da je Izrael u prednosti. To pogotovo vidimo u tome da arapske zemlje u okruženju ne reagiraju praktički nikako i Iran je za mnoge reagirao neočekivano blaže nego što je to inače”, rekao je Vurušić.

Dodao je i kako Netanyahu čeka rezultate predsjedničke izbore u SAD-u na kojima on “otvoreno navija za Trumpa.”

“Njemu nije na odmet da se situacija na Bliskom istoku dodatno komplicira, jer ako je jedna vanjskopolitička tema važna za izbore to je Izrael.”

“Filmski događaji”

Vurušić je ocijenio i kako je Izrael u ovom trenutku uvjeren kako može ratovati na dvije bojišnice.

“Vjerojatno su sada izračunali da možda i mogu ratovati na dva polja s obzirom na “filmske” događaje poput situacije s pagerom koja kao da je iz filma Nemoguća misija”, rekao je.

“Hezbolah ovo nije očekivao i oni su u nekom rasulu. Kolateralna žrtva svega toga je država Libanon i njeni stanovnici jer Hezbolah je teroristička organizacija u službi Teherana. Oni su neusporedivo jači od libanonske vojske. U slučaju kopnenog napada koji se može i ne mora dogoditi, izraelskoj vojsci se vjerojatno ne bi suprotstavila libanonska vojska nego Hezbolah. Pitanje je koliko će dugo trajati priprema i neprestano raketiranje te hoće li Netanyahu popustiti pred SAD-om i državama i EU, kao i pred vlastitom javnosti jer je pred prosvjedima oporbe, ne samo zbog rata nego općenito njega kao političke figure”, pojasnio je Vurušić.

Trump i Zelenski

Za kraj, Vurušić se dotaknuo na posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskoga SAD-u te što misli o tome hoće li se susreti s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom.

“Od početka je bilo jasno da Trump ne podržava Zelenskog, s obzirom na njegove izjave o tome da Ukrajina ne postoji, da su to ogromni novci koji bi se trebali uložiti u restauraciju nakon rata… da bi Zelenski trebao pregovarati… Ne smijemo zaboraviti da je Trump ionako ljut na Zelenskog još od prošle kampanje kada mu je Zelenski odbio dati kompromitirajuće podatke o djelatnosti sina Joe Bidena. Trump je vrlo osvetoljubiv i tašt tako da tu vjerojatno neće doći do njihovog susreta.

