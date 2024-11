FOTO, VIDEO / U ovom gradu zagađenje zraka je nevjerojatnih 60 puta veće od dozvoljenog

🇮🇳 TOXIC SMOG IN NEW DELHI REACHES 60X WHO LIMIT

Residents of India’s capital are suffocating under hazardous smog, with PM2.5 pollutant levels exceeding 806 micrograms per cubic meter — over 60 times the WHO’s safe daily limit.

Cooler temperatures and stagnant winds are…

