Zapad vjeruje da se približava Treći svjetski rat: "Svijet postaje sve opasniji"
Građani zapadnih zemalja sve više vjeruju da svijet ide prema globalnom ratu, pokazuju rezultati istraživanja The POLITICO Poll, koji otkrivaju rastuću zabrinutost javnosti zbog rizika i troškova nove ere sukoba.
Pet anketiranih zemalja
U svih pet anketiranih zemalja — SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj — velika većina ispitanika smatra da svijet postaje opasniji. Američki, kanadski, francuski i britanski ispitanici ocjenjuju da je izbijanje Trećeg svjetskog rata u idućih pet godina vjerojatnije nego da se neće dogoditi.
Udio birača koji predviđaju novi globalni sukob naglo je porastao otkako je neovisna agencija Public First isto pitanje postavila u ožujku 2025. godine. „Promjena stavova zapadne javnosti u manje od godinu dana odražava dramatičan pomak prema nesigurnijem svijetu, u kojem se rat smatra vjerojatnim, a savezi nestabilnima“, rekao je Seb Wride, voditelj istraživanja u Public Firstu, prenosi POLITICO.
Je li javnost spremna na financiranje vojnih sposobnosti?
No istraživanje je također pokazalo ograničenu spremnost zapadne javnosti na žrtve radi financiranja većih vojnih izdataka. Iako u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj i Kanadi postoji široka načelna podrška povećanju obrambenih proračuna, ta potpora znatno opada kada se ispitanicima objasni da bi to moglo značiti veće zaduživanje države, rezanje drugih javnih usluga ili povećanje poreza.
„Naše istraživanje pokazuje da rastuća zabrinutost zbog rata ne daje političkim čelnicima odriješene ruke za snažna izdvajanja za obranu“, rekao je Wride. „Štoviše, birači su sada manje spremni prihvatiti kompromise potrebne za jačanje vojne sigurnosti. Europski čelnici tako se nalaze u nezavidnoj situaciji — ne mogu se osloniti na SAD, ali to im ne daje političko pokriće za veća domaća ulaganja, dok istodobno rastu pritisci da hitno pronađu rješenja u svijetu u kojem se sukob čini bližim nego prije.“
Istraživanje na 2.000 birača svake zemlje
Rezultati, temeljeni na anketama provedenima između 6. i 9. veljače na više od 2.000 birača u svakoj zemlji, jasno pokazuju izazove s kojima se suočavaju čelnici NATO-a dok nastoje ojačati sigurnost u vrijeme ograničenih javnih financija.
Ta će dilema oblikovati rasprave političara iz cijelog svijeta koji se ovog petka okupljaju u Njemačkoj na godišnjoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.
S obzirom na to da nema naznaka skorog završetka četverogodišnjeg ruskog rata protiv Ukrajine, a SAD pod predsjednikom Donaldom Trumpom provodi vojne akcije u Iranu, Siriji, Venezueli i Africi, mnogi birači vide rastući rizik globalnog sukoba.
Najviše Britanaca vjeruje u izbijanje novog svjetskog rata
Posebno je izražen trend u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje 43 posto ispitanika smatra da je novi svjetski rat „vjerojatan“ ili „vrlo vjerojatan“ do 2031., u odnosu na 30 posto u ožujku 2025. Gotovo polovica Amerikanaca — 46 posto — dijeli isto mišljenje, u odnosu na 38 posto prošle godine. Među pet zemalja, jedino Nijemci u većini smatraju da treći svjetski rat nije vjerojatan u sljedećih pet godina.
Kad je riječ o mogućnosti da pojedine države uđu u rat, američki ispitanici najčešće smatraju da će njihova zemlja sudjelovati u sukobu u idućih pet godina, a slijede ih ispitanici iz Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske.
To upućuje na to da su nuklearne sile NATO-a možda spremnije na mogućnost sukoba od drugih država te da Trumpova slika „predsjednika mira“ nije uvjerljiva biračima.
Najmanje jedna trećina ispitanika u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Kanadi smatra da je uporaba nuklearnog oružja u idućih pet godina „vjerojatna“ ili „vrlo vjerojatna“.
Rusija se smatra najvećom prijetnjom miru u Europi, dok Kanađani Trumpovu Ameriku vide kao najveću sigurnosnu prijetnju. U Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu SAD se navodi kao druga najveća prijetnja — daleko češće nego Kina.
Koliko će to koštati?
Većina birača u Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi smatra da njihove zemlje trebaju povećati izdvajanja za obranu, pri čemu je ta podrška najizraženija u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi.
No ključno je pitanje kako to financirati. Istraživanje je pokazalo da potpora većim obrambenim izdvajanjima pada kada se ispitanici suoče s mogućnošću rezanja drugih proračunskih stavki, većeg zaduživanja ili povećanja poreza.
Francuska i njemačka javnost sada su manje sklone podržati veće obrambene proračune uz takve kompromise nego prošle godine.
U Njemačkoj su izdvajanja za obranu među najmanje popularnim načinima trošenja novca — ispred je samo inozemna pomoć.
Pada potpora u Francuskoj i Njemačkoj
Godine 2025. 40 posto Francuza i 37 posto Nijemaca podržavalo je povećanje obrambene potrošnje uz navedene kompromise. Ove je godine potpora pala na 28 posto u Francuskoj i 24 posto u Njemačkoj.
Obje su zemlje sada sklonije protiviti se povećanju izdvajanja za obranu kada se uzme u obzir način financiranja.
Istraživanje je također pokazalo značajnu skepsu javnosti prema ideji stvaranja stalne vojske Europske unije pod jedinstvenim zapovjedništvom, prijedlogu koji se spominje u Europskoj komisiji. Takvu ideju podržava samo 22 posto ispitanika u Njemačkoj i 17 posto u Francuskoj.
Obvezni vojni rok najviše je podržan u Njemačkoj i Francuskoj, gdje ga podupire oko polovice ispitanika.
