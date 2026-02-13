Zapad vjeruje da se približava Treći svjetski rat: "Svijet postaje sve opasniji"

„Naše istraživanje pokazuje da rastuća zabrinutost zbog rata ne daje političkim čelnicima odriješene ruke za snažna izdvajanja za obranu“, rekao je Wride. „Štoviše, birači su sada manje spremni prihvatiti kompromise potrebne za jačanje vojne sigurnosti. Europski čelnici tako se nalaze u nezavidnoj situaciji — ne mogu se osloniti na SAD, ali to im ne daje političko pokriće za veća domaća ulaganja, dok istodobno rastu pritisci da hitno pronađu rješenja u svijetu u kojem se sukob čini bližim nego prije.“