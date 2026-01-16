"Ovo se doista čini kao prekretnica. Danska je zajedno s Grenlandom vrlo jasno rekla da ne žele da Grenland postane dio SAD-a, a Trump je rekao da će to učiniti milom ili silom. Dok god imamo takve različite pozicije, nema srednjeg terena. Predstavnici EU-a razgovaraju o tome treba li se nastaviti trgovinska razmjena sa SAD-om ili trebaju postojati kaznene mjere. Postoji potencijal za razdor, i potencijal da će članice NATO-a morati odlučiti što će učiniti u pogledu odnosa sa SAD-om", upozorava Robertson.