CNN-ov Nic Robertson za N1 s Grenlanda: Većina stanovnika ovdje sretna je zbog NATO-ove prisutnosti
CNN-ov Nic Robertson javio se iz Nuuka u N1 studio uživo, gdje je s našim Hrvojem Krešićem razgovarao o trenutnoj situaciji na Grenlandu.
Opisujući trenutno stanje u Nuuku na Grenlandu, Robertson kaže: "Tu je vrlo mala vojna prisutnost, svega nekoliko vojnika iz Velike Britanije, Norveške, Francuske, Finske, Nizozemske, dakle riječ je o maloj vojnoj prisutnosti, ali očekivanja su puno veća."
"Očekivanja su da je ovo zapravo skupina koja bi trebala najaviti veće NATO vježbe. Neki ljudi ovdje na Grenlandu kažu 'mi zapravo ne trebamo ove vojnike', a neki pak kažu da je ovo pokazivanje mišića od strane Danske.
Međutim, mislim da je većina ljudi sretna što je ovdje snažna NATO prisutnost, što pokazuje i šalje poruku da žele biti dio Danske, a ne SAD-a.
No, mislim da nitko u ovom gradu ne očekuje da će se te trupe boriti protiv Amerikanaca, to nije dojam koji se dobiva, nego se zapravo očekuje da će pokazati NATO-ova sposobnost da se osigura ovo područje."
Koliko su grenlandski dužnosnici zabrinuti zbog američke retorike?
"Veoma su zabrinuti. Dio temelja tvrdnji Trumpa o strateškoj važnosti Grenlanda je to da su u blizini kineski i ruski brodovi koji žele zauzeti Grenland. Možete razgovarati s vojskom, možete razgovarati s mještanima, nitko nije vidio već godinama ruski brod na ovom području. Dakle, cijela ova premisa predsjednika Trumpa je nešto što se ovdje odbacuje kao dio njegovog nastojanja da se anektira Grenland."
"Ali napetosti ostaju", kaže Robertson, "održat će se i drugi razgovori na visokoj razini kako bi se odgovorilo na ove želje SAD-a. Glasnogovornica Bijele kuće je rekla da su ovi razgovori samo mehanizam kojim će se postići akvizicija Grenlanda, dakle, pozicije su vrlo udaljene bez obzira na ove diplomatske napore i pokušaje NATO-a da pokaže što ovdje može učiniti."
Osjeća li se ovo kao točka bez povratka za NATO?
"Ovo se doista čini kao prekretnica. Danska je zajedno s Grenlandom vrlo jasno rekla da ne žele da Grenland postane dio SAD-a, a Trump je rekao da će to učiniti milom ili silom. Dok god imamo takve različite pozicije, nema srednjeg terena. Predstavnici EU-a razgovaraju o tome treba li se nastaviti trgovinska razmjena sa SAD-om ili trebaju postojati kaznene mjere. Postoji potencijal za razdor, i potencijal da će članice NATO-a morati odlučiti što će učiniti u pogledu odnosa sa SAD-om", upozorava Robertson.
Cijelu analizu CNN-ovog reportera pogledajte u videu.
