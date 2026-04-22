Započelo jedno od najvećih suđenja u povijesti: 486 članova MS-13 na optuženičkoj klupi

Masovno suđenje za 486 osumnjičenih pripadnika bande MS-13 započelo je u El Salvadoru, priopćilo je državno odvjetništvo te zemlje.
Snimke koje je objavilo državno odvjetništvo prikazuju velike skupine muškaraca u zatvoru koji putem video veze sudjeluju u suđenju, piše BBC.
Skupina se kolektivno tereti za više od 47.000 kaznenih djela – uključujući ubojstva, iznudu, trgovinu drogom i oružjem – počinjenih između 2012. i 2022. godine.
Stručnjaci Ujedinjenih naroda tvrde da masovna suđenja „narušavaju pravo na obranu i pretpostavku nevinosti pritvorenika”.
Međutim, državno odvjetništvo poručilo je da ima „uvjerljive” dokaze koji će omogućiti izricanje „maksimalnih kazni” za one koji budu proglašeni krivima.
Međuamerička komisija za ljudska prava u utorak je ponovno izrazila zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava tijekom dugotrajnog izvanrednog stanja te pozvala na prestanak njegove primjene kao strategije borbe protiv kriminala, piše Guardian.
„Ovaj režim suspendira pravo na pravnu obranu i nepovredivost komunikacija te produljuje rokove administrativnog pritvora”, navodi se u priopćenju Komisije.
Optuženici u ovom slučaju pritvoreni su u pet zatvora, uključujući Cecot, ozloglašeni zatvor maksimalne sigurnosti otvoren 2023. pod Bukeleovom administracijom, koji je postao simbol nulte tolerancije prema bandama.
🇸🇻 🔍 | ANÁLISIS: LA DOCUMENTACIÓN DEL COLAPSO DE LA MS-13— El Blog del Narco (@narcoblogger) April 21, 2026
El anuncio de la captura de 486 cabecillas de la MS-13 marca un punto de quiebre en la estrategia de seguridad salvadoreña, pasando de la contención masiva a la persecución penal de las jerarquías. Lo que llama la… pic.twitter.com/MwJ5LrsLvX
Salvadorsko državno odvjetništvo kao dokaze je predočilo obdukcijske nalaze, balističke analize i svjedočenja te zatražilo od suca izricanje maksimalnih kazni za svako kazneno djelo.
Pojedini optuženik mogao bi dobiti i do 245 godina zatvora ako bude proglašen krivim po više točaka optužnice.
Među optuženima su i navodni dugogodišnji vođe bandi koji su sudjelovali u primirju između vlade i bandi od 2012. do 2014. tijekom mandata bivšeg predsjednika Mauricija Funesa.
Bukeleova vlada tvrdi da je obračun s bandama uz pomoć izvanrednih ovlasti prošle godine smanjio stopu ubojstava na 1,3 na 100.000 stanovnika, u usporedbi sa 7,8 u 2022. godini.
