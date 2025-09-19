Nakon komentara o Kirku
Američki TV voditelji na nogama nakon otkazivanja Kimmela: Evo tko je sve reagirao
Nakon što je Jimmy Kimmel suspendiran zbog komentara o Charlieju Kirku, njegovi kolege s kasnonoćnih emisija stali su uz njega – uz poneke oštre strelice prema Donaldu Trumpu.
Kimmel je ranije ovog tjedna u svojoj emisiji optužio administraciju Donalda Trumpa i njegove saveznike da "rade jako naporno kako bi kapitalizirali na ubojstvu Charlieja Kirka", a predsjednik je bio među onima koji su događaj pripisali ljevičarskom ekstremizmu.
Potez ABC-ja, u vlasništvu Disneyja, za povlačenje Kimmelove emisije, naširoko je kritiziran, a mreža je optužena da povlađuje predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je odluku pozdravio. Evo tko je sve reagirao.
Stephen Colbert
Američki voditelj Stephen Colbert osudio je otkazivanje kolege Jimmyja Kimmela kao "grubi napad na slobodu govora", dok su se najpoznatiji voditelji kasnovečernjih emisija u SAD-u žustro oglasili. U četvrtak navečer, na početku svoje emisije The Late Show, osvrnuo se na povlačenje emisije Jimmy Kimmel Live zbog komentara o atentatu na desnog influencera Charlieja Kirka.
Jon Stewart
U četvrtak navečer emitirao se i Jon Stewart, voditelj Daily Showa na Comedy Centralu, koji se pojavio na kičasto zlatnom setu, parodirajući Trumpovu preuređenu Bijelu kuću, te gledateljima rekao da će epizoda biti "još jedna zabavna, duhovita, administraciji poslušna emisija".
Stewart je, u ulozi pretjerano podaničkog političkog TV voditelja pod autoritarnom vlašću, hvalio predsjednika i satirizirao njegove kritike američkih gradova i upotrebu Nacionalne garde u borbi protiv kriminala.
"Javljamo vam se večeras iz stvarne […] kriminalom opustošene septičke jame koja je New York City. To je golema katastrofa kakvu nitko nikad nije vidio. Netko bi trebao poslati Nacionalnu gardu da okupira ovo mjesto, je l’ tako?" rekao je.
Zatim je predstavio gošću – Mariu Ressu, novinarku i autoricu knjige "How To Stand Up To A Dictator" ("Kako se suprotstaviti diktatoru").
Jimmy Fallon
U Tonight Showu Jimmy Fallon rekao je publici da "nije siguran što se događa”, ali da je Kimmel „pristojan, duhovit i brižan tip i nadam se da će se vratiti".
Potom je obećao gledateljima da će, usprkos tome što su ljudi "zabrinuti da nećemo nastaviti govoriti što želimo ili da ćemo biti cenzurirani", on pokriti predsjednikov nedavni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu "kao i obično".
Nakon toga ga je zamijenio voiceover koji opisuje Trumpa kao "nevjerojatno zgodnog" i "čini Ameriku ponovno velikom".
Seth Meyers
Seth Meyers također se uključio: "Donald Trump je na putu natrag s putovanja u UK,” rekao je na početku svoje emisije Late Night, "dok ovdje kod kuće njegova administracija provodi suzbijanje slobode govora… i potpuno nevezano, samo sam htio reći da sam uvijek poštovao i cijenio gospodina Trumpa. Uvijek sam vjerovao da je vizionar, inovator, sjajan predsjednik i još bolji golfer."
Komentar Trumpa
Uklanjanje Kimmela s emisije koju vodi već dva desetljeća izazvalo je kritike da je sloboda govora napadnuta. No, tijekom posjeta Britaniji, Donald Trump tvrdio je da je suspendiran "jer je imao lošu gledanost".
To je uslijedilo nakon što je kolegi voditelju Colbertu ranije ove godine emisija ukinuta, za što su obožavatelji tvrdili da je također posljedica njegove kritike Trumpa, koji se od tada obrušio na Kimmela, Meyersa i Fallona. Na Truth Socialu objavio je da bi svi trebali biti otkazani.
Kritika Lettermana i Obame
Veteran talk showa David Letterman rekao je da ljudi ne bi trebali dobivati otkaz samo zato što ne "uvlače se" onome što je nazvao "autoritarnim" predsjednikom. Tijekom nastupa na The Atlantic Festivalu 2025. u New Yorku u četvrtak navečer, dodao je: "To nije dobro. To je blesavo. To je smiješno. Žao mi je zbog ovoga, jer svi vidimo kamo ovo ide, zar ne? To su upravljani mediji.”
Bivši američki predsjednik Barack Obama napisao je na X-u: "Nakon godina žaljenja zbog kulture otkazivanja, trenutačna administracija podigla ju je na novu i opasnu razinu rutinski prijeteći regulatornim mjerama medijskim kućama osim ako ne ušutkaju ili ne otpuste novinare i komentatore koji im se ne sviđaju.
Ovo je upravo ona vrsta vladine prisile koju je Prvi amandman trebao spriječiti, a medijske kuće moraju se početi suprotstavljati, a ne tome podlijegati."
