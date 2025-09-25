Oglas

nakon privremene obustave

Kimmelov povratak oborio rekorde, evo koliko je gledatelja pratilo emisiju

Hina
25. ruj. 2025. 11:28
Jimmy Kimmel
Američki voditelj kasnovečernjeg televizijskog showa Jimmy Kimmel vratio se u utorak na ekrane nakon privremene obustave emitiranja njegove emisije, privukavši rekordnu publiku, prema preliminarnim podacima.

Američki mediji u srijedu su izvijestili da je gotovo 6,3 milijuna gledatelja pratilo emisiju, što je najbrojnija publika u 22-godišnjoj povijesti showa. New York Times je objavio da je ta brojka gotovo četiri puta veća od uobičajene gledanosti.

Program je prošli tjedan privremeno ukinut nakon Kimmelovih komentara o smrtonosnom napadu na desničarskog aktivista Charlieja Kirka. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je suspenziju i kritizirao Kimmelov povratak.

Tvrtka Walt Disney, vlasnik mreže ABC i emisije "Jimmy Kimmel Live!", izjavila je da je posljednjih nekoliko dana vodila intenzivne razgovore s Kimmelom, što je dovelo do odluke o nastavku emitiranja.

Teme
Donald Trump Gledanost Jimmy Kimmel Live! jimmy kimmel

