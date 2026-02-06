VIDEO / Više anti-ICE prosvjeda u Milanu, sportski objekti u blokadi

Premijerka Meloni ima dan bilateralnih sastanaka uoči otvorenja Zimskih olimpijskih igara. U tijeku su prosvjedi u kojima sudjeluje više od tisuću studenata, a danas su najavljeni i novi.
"Ilustriraju sustav vrijednosti koji povezuje Europu i SAD"
„Posljednji put smo se sastali s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom u Rimu prigodom inauguracije pape Lava, a danas se ponovno sastajemo povodom ceremonije otvorenja Olimpijskih igara. Riječ je o dvama događajima koji ilustriraju sustav vrijednosti koji povezuje Europu i Sjedinjene Američke Države, koji povezuje Zapad, a koji je očito temelj naše suradnje, našeg prijateljstva i budućnosti koju želimo zajedno graditi", izjavila je Meloni.
Osim Vancea, sastanku je nazočio i državni tajnik Marco Rubio. Prigoda je, dodala je premijerka, bila korisna i za razmjenu mišljenja o raznim međunarodnim pitanjima. Meloni će večeras sudjelovati i na ceremoniji rezanja vrpce povodom otvorenja 25. Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro.
U poslijepodnevnom priopćenju Palazzo Chigi pojasnio je njihova „zajednička stajališta o glavnim globalnim izazovima, počevši od energetske sigurnosti i stvaranja sigurnih i pouzdanih opskrbnih lanaca za kritične minerale. Meloni i Vance također su razgovarali o ključnim pitanjima međunarodne politike, s posebnim osvrtom na najnovija zbivanja u Iranu i Venezueli.“
Više prosvjeda u Milanu
Sve se to događa dok je u gradu u tijeku nekoliko prosvjeda, a najavljeni su i novi, protiv prisutnosti ICE-a, američke imigracijske policije, tijekom Olimpijskih igara. Područja oko sportskih objekata su u potpunoj blokadi. Za današnje osiguranje raspoređeno je 1.928 pripadnika vojske, 2.000 karabinjera, 170 vozila te brojna operativna sredstva, uključujući radare i zrakoplove protuzračne obrane, uz potporu oko 1.500 volontera Nacionalnog alpskog saveza.
Alle manifestazioni contro la presenza dell'Ice a Milano Cortina si è aggiunta un'altra protesta. Questa volta a scendere in piazza sono stati soprattutto gli studenti, che hanno occupato il parco davanti al rettorato del Politecnico di Milano https://t.co/thI26XHCr4 pic.twitter.com/XzZmn34EQc— L'Espresso (@espressonline) February 6, 2026
Prosvjed koji je u tijeku u Milanu organizirale su studentske skupine koje se protive prisutnosti Talijanske trgovinske komisije (ICE) na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina. Povorka, u kojoj sudjeluje oko tisuću ljudi, krenula je s trga Piazza Leonardo da Vinci ispred Politehničkog sveučilišta te je stigla do parka Trotter. Prosvjed je bio praćen zvižducima, istim zvukom koji je obilježio i anti-ICE demonstracije u Minneapolisu. Mnogi su nosili natpise „Ice Out“, uključujući i transparent s porukom „Vance i Rubio Out“.
