VIDEO / Više anti-ICE prosvjeda u Milanu, sportski objekti u blokadi

Prosvjed koji je u tijeku u Milanu organizirale su studentske skupine koje se protive prisutnosti Talijanske trgovinske komisije (ICE) na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina. Povorka, u kojoj sudjeluje oko tisuću ljudi, krenula je s trga Piazza Leonardo da Vinci ispred Politehničkog sveučilišta te je stigla do parka Trotter. Prosvjed je bio praćen zvižducima, istim zvukom koji je obilježio i anti-ICE demonstracije u Minneapolisu. Mnogi su nosili natpise „Ice Out“, uključujući i transparent s porukom „Vance i Rubio Out“.