Kubanski imigrant umro u ICE pritvoru u Georgiji

Kubanski imigrant umro je u američkom imigracijskom pritvoru u Georgiji, a vlasti sumnjaju da je počinio samoubojstvo, naveli su američki dužnosnici u obavijesti poslanoj zastupnicima u petak, u koju je Reuters imao uvid.
Denny Adan Gonzalez (33) pronađen je u besvjesnom stanju u svojoj ćeliji u pritvornom centru Stewart 28. travnja te je proglašen mrtvim manje od sat vremena kasnije, navela je u obavijesti američka Služba za imigraciju i carinu (ICE).
Predsjednik Donald Trump, republikanac, zauzima se za pritvaranje znatno većeg broja imigranata u sklopu svojih nastojanja da provede masovnu deportaciju.
Broj ljudi koje je ICE pritvorio porastao je s 40.000, koliko ih je bilo kada je Trump stupio na dužnost 2025. godine, na 60.000, uz izglede za daljnji rast ove godine.
Broj smrtnih slučajeva imigranata u pritvoru ICE-a prošle je godine dosegao najvišu razinu u posljednja dva desetljeća, a ove je godine na putu da bude još veći, s 18 smrtnih slučajeva u prva četiri mjeseca godine, ističe Reuters.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
