Oglas

broj smrtnih slučajeva raste

Kubanski imigrant umro u ICE pritvoru u Georgiji

author
Hina
|
01. svi. 2026. 17:25
ICE
MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

Kubanski imigrant umro je u američkom imigracijskom pritvoru u Georgiji, a vlasti sumnjaju da je počinio samoubojstvo, naveli su američki dužnosnici u obavijesti poslanoj zastupnicima u petak, u koju je Reuters imao uvid.

Oglas

Denny Adan Gonzalez (33) pronađen je u besvjesnom stanju u svojoj ćeliji u pritvornom centru Stewart 28. travnja te je proglašen mrtvim manje od sat vremena kasnije, navela je u obavijesti američka Služba za imigraciju i carinu (ICE).

Predsjednik Donald Trump, republikanac, zauzima se za pritvaranje znatno većeg broja imigranata u sklopu svojih nastojanja da provede masovnu deportaciju.

Broj ljudi koje je ICE pritvorio porastao je s 40.000, koliko ih je bilo kada je Trump stupio na dužnost 2025. godine, na 60.000, uz izglede za daljnji rast ove godine.

Broj smrtnih slučajeva imigranata u pritvoru ICE-a prošle je godine dosegao najvišu razinu u posljednja dva desetljeća, a ove je godine na putu da bude još veći, s 18 smrtnih slučajeva u prva četiri mjeseca godine, ističe Reuters.

Teme
denny adan gonzalez ice sad centar za deportaciju imigracijski pritvor kubanski imigrant

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ