Zelenski kaže da je vratio državno odličje poljskom predsjedniku. Nawrocki tvrdi da mu ga je oduzeo

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak navečer najavio je da će ukrajinskom predsjedniku biti oduzet Red bijelog orla nakon što je Zelenskij krajem svibnja donio odluku da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.