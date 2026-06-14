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NOVE SANKCIJE?

Zelenski planira razgovore sa saveznicima na nadolazećim samitima G7, EU i NATO-a

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Hina
|
14. lip. 2026. 08:11
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Volodimir Zelenski
HANDOUT / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da u nadolazećim tjednima planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizu sastanaka na visokoj razini.

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On je u subotu rekao da će se rasprave usredotočiti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa.

Kijev također traži napredak u sporazumima koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih dronova, rekao je tijekom večernjeg obraćanja.

Posebno se osvrnuo na sastanak Grupe sedam (G7) vodećih industrijaliziranih demokracija u Francuskoj početkom tjedna, nakon čega slijedi samit EU-a u Bruxellesu.

Zelenski je također spomenuo samit NATO-a u Turskoj u drugom tjednu srpnja.

Ukrajina se već više od četiri godine brani od ruske invazije uz podršku Zapada.

Teme
rusija sankcije ukrajina volodimir zelenski

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