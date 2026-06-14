NOVE SANKCIJE?
Zelenski planira razgovore sa saveznicima na nadolazećim samitima G7, EU i NATO-a
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da u nadolazećim tjednima planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizu sastanaka na visokoj razini.
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On je u subotu rekao da će se rasprave usredotočiti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa.
Kijev također traži napredak u sporazumima koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih dronova, rekao je tijekom večernjeg obraćanja.
Posebno se osvrnuo na sastanak Grupe sedam (G7) vodećih industrijaliziranih demokracija u Francuskoj početkom tjedna, nakon čega slijedi samit EU-a u Bruxellesu.
Zelenski je također spomenuo samit NATO-a u Turskoj u drugom tjednu srpnja.
Ukrajina se već više od četiri godine brani od ruske invazije uz podršku Zapada.
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