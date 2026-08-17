Tko će naslijediti Putina? "Postoji opasnost da nikada neće htjeti otići"

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Davor Boban gostovao je u Novom danu N1 televizije kod Hanan Nanić, gdje je analizirao aktualnu fazu rusko-ukrajinskog rata, politički položaj Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, stanje ruskog režima, međunarodni položaj Rusije te mogućnosti za završetak rata.

Podijeli

Oglas