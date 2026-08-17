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Davor Boban za N1

Tko će naslijediti Putina? "Postoji opasnost da nikada neće htjeti otići"

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N1info
|
17. kol. 2026. 14:14
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Profesor s Fakulteta političkih znanosti Davor Boban gostovao je u Novom danu N1 televizije kod Hanan Nanić, gdje je analizirao aktualnu fazu rusko-ukrajinskog rata, politički položaj Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, stanje ruskog režima, međunarodni položaj Rusije te mogućnosti za završetak rata.

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Teme
davor boban hanan nanić n1 tv n1tv novi dan video

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