Davor Boban za N1
Tko će naslijediti Putina? "Postoji opasnost da nikada neće htjeti otići"
Profesor s Fakulteta političkih znanosti Davor Boban gostovao je u Novom danu N1 televizije kod Hanan Nanić, gdje je analizirao aktualnu fazu rusko-ukrajinskog rata, politički položaj Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, stanje ruskog režima, međunarodni položaj Rusije te mogućnosti za završetak rata.
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