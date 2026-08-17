Radojčić: Inzistirat ću na javnom saslušanju o odgovornosti za deponij u Gospiću

''Javno saslušanje je daleko snažniji alat demokratskog nadzora Sabora nad radom i izvršne vlasti. Međutim, ono što ja danas očekujem od odborske većine je da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora''. Kazala je i kako će u sklopu redovite sjednice, a na zahtjev odborske većine, biti saslušano ukupno sedam izvjestitelja, a na njezino inzistiranje bit će uvršten i prijedlog javnog saslušanja.