lanac odgovornosti
Radojčić: Inzistirat ću na javnom saslušanju o odgovornosti za deponij u Gospiću
Predsjednica saborskoga Odbora za zaštitu okoliša i prirode te saborska zastupnica stranke Možemo! Dušica Radojčić u ponedjeljak je, uoči sjednice Odbora, poručila kako će zatražiti javno saslušanje ističući kako je to puno učinkovitiji alat za utvrđivanje odgovornosti za deponij u Gospiću.
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''Javno saslušanje je daleko snažniji alat demokratskog nadzora Sabora nad radom i izvršne vlasti. Međutim, ono što ja danas očekujem od odborske većine je da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora''. Kazala je i kako će u sklopu redovite sjednice, a na zahtjev odborske većine, biti saslušano ukupno sedam izvjestitelja, a na njezino inzistiranje bit će uvršten i prijedlog javnog saslušanja.
''Ponavljam, inzistirat ću na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti jer kako je moguće da je 600 kamiona, 600 pošiljki prešlo granicu, a da nitko nije zavirio ni u jednu'', rekla je Radojčić.
Postavila je i pitanje kako je moguće da su svi ti kamioni dolazili u Gospić, a da sve službe koje nadziru upravo takve postupke nisu poduzele baš ništa.
''Dakle, treba točno utvrditi odgovornost. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni i javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran'', kazala je Radojčić.
Najavila je i kako će na sjednici, nakon izlaganja izvjestitelja, predložiti da prva pitanja i replike postavljaju predstavnici građanskih inicijativa te da je sudjelovanje na sjednici potvrdilo devet osoba. Dodala je i kako je za prvu točku sjednice predložila da ministrice zaštite okoliša i zdravstva informiraju o svemu onome što namjeravaju poduzeti od sada nadalje.
''Ono što nisu poduzele do sada, jako je dobro objašnjeno, ne moramo to više ponavljati, ali mi moramo znati je li procijenjen rizik za zdravlje stanovništva i hoće li se napraviti procjena rizika i monitoring stanovništva'', kazala je.
Izrazila je i nadu kako će se na sjednici čuti dosad nepoznate informacije te je naglasila kako je najvažnije da se utvrdi kako je došlo do propusta kako bi se onda takvi propusti izbjegli u budućnosti.
''Svaki dan dolazimo do saznanja o nekom novom ilegalnom odlagalištu otpada. Vidimo da je Hrvatska, izgleda, postala Eldorado za one koji se žele na brzinu riješiti otpada i da nitko na to nikada ne reagira. Garancije koje se traže od tih uvoznika su toliko niske da ne pokrivaju ni najmanji dio štete koja je nastala. Šteta se sanira na naš račun i netko za to mora biti odgovoran'', zaključila je Radojčić.
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