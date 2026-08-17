TOMAŠEVIĆEVA ODLUKA
Zagreb donira 130.000 eura Omišu za pomoć nakon razornog požara
Grad Zagreb donirat će 130.000 eura Gradu Omišu za pomoć nakon razornog požara, priopćila je u ponedjeljak zagrebačka Gradska uprava, dok su se istodobno u Zagreb vratila 33 zagrebačka vatrogasca koji su tri dana sudjelovali u gašenju požara na poluotoku Pelješcu.
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Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, uz podršku predsjednika Gradske skupštine Mateja Mišića, donio je zaključak o donaciji 130.000 eura Gradu Omišu za pomoć nakon razornog požara.
Riječ je o najvišem iznosu koji gradonačelnik može dodijeliti bez rebalansa proračuna i odluke Gradske skupštine.
Grad Zagreb ističe da je riječ o početku pomoći Omišu te da je Tomašević cijelo vrijeme u kontaktu s omiškim gradonačelnikom Zvonkom Močićem i da će se dalje dogovarati o pomoći potrebnoj građanima Omiša.
U Zagreb su se noćas vratila 33 vatrogasca i vatrogaskinje s 11 vozila, nakon što su tri dana bili angažirani na gašenju požara na području Pelješca.
U sjedištu Javne vatrogasne postrojbe u Savskoj ulici iza ponoći dočekao ih je zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Zagreba Luka Korlaet, koji im je zahvalio na hrabrosti i požrtvovnosti.
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