11 ubijenih
Izraelski masakr u Libanonu, među ubijenima žene i djeca. Pokret otpora najavio odgovor: "Dobit će što zaslužuju"
U izraelskim zračnim napadima na jug Libanona u subotu je ubijeno najmanje 11 ljudi, što ih čini jednima od najsmrtonosnijih od sporazuma postignutih u lipnju, kojima su ublažena neprijateljstva između Izraela i Hezbolaha.
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Izraelska vojska priopćila je da su napadi izvedeni kao odmazda za napad Hezbolaha na njezine vojnike na jugu zemlje, dok je šijitski pokret otpora poručio da će napadi „dobiti odgovor kakav zaslužuju“.
Najmanje 11 ljudi ubijeno je u subotu u izraelskim napadima na jugu Libanona, priopćilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva. Riječ je o nekima od najsmrtonosnijih napada u posljednjih nekoliko tjedana, otkako je Libanon pristao na mirovni okvir sa susjednim Izraelom postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, prenosi France24.
Izraelska vojska priopćila je da je tijekom noći gađala infrastrukturu Hezbolaha u području na jugu Libanona koje opisuje kao sigurnosnu zonu, navodeći da je riječ o odgovoru na djelovanje protiv njezinih vojnika na tom području.
Hezbolah je priopćio da će napadi „dobiti odgovor kakav zaslužuju“.
Prema dogovorenom okviru, izraelske snage trebale bi ostati na okupiranom jugu Libanona sve dok Hezbolah ne bude razoružan i libanonska vojska ne preuzme nadzor nad tim područjem. Hezbolah je takve uvjete odbacio, ocijenivši ih kapitulacijom.
Libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je sedam osoba ubijeno kada su izraelski borbeni zrakoplovi pogodili kuću u južnom selu Ansar, dok su još četiri osobe poginule u napadu na selo Deir El Zahrani.
Među sedmero ubijenih u Ansaru bilo je troje djece i dvije žene, objavila je NNA, dodajući da je u napadima ukupno ranjeno 19 osoba.
Izrael je ubio najmanje 4300 ljudi u Libanonu u posljednjem krugu neprijateljstava koji traje od 2. ožujka.
4,346 people have been killed and 12,301 wounded in Israeli attacks on Lebanon since March 2nd according to the Lebanese Health Ministry— Steve Sweeney (@SweeneySteve) August 16, 2026
NNA je izvijestila i o drugim zračnim napadima diljem južnog Libanona, uključujući napad na strateško područje sjeverno od rijeke Litani, poznato kao brdo Ali al-Taher. Jedan od napada, usmjeren na dolinu pokraj Ansara, bio je najdublji izraelski udar na teritorij Libanona u posljednja dva mjeseca.
Libanonski premijer: Žene i djeca nisu vojni ciljevi
„Žrtve izraelskog napada na selo Ansar nisu 'vojna infrastruktura', a žene i djeca koji su ondje ubijeni nisu vojni ciljevi“, napisao je libanonski premijer Nawaf Salam na društvenoj mreži X.
Nabih Berri, predsjednik libanonskog parlamenta i saveznik Hezbolaha, pozvao je u priopćenju na nacionalno jedinstvo te zatražio od pokrovitelja mirovnih pregovora i sporazuma o prekidu vatre da preuzmu odgovornost za zaustavljanje rata prije nego što bude prekasno.
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