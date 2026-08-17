Izraelski masakr u Libanonu, među ubijenima žene i djeca. Pokret otpora najavio odgovor: "Dobit će što zaslužuju"

Najmanje 11 ljudi ubijeno je u subotu u izraelskim napadima na jugu Libanona, priopćilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva. Riječ je o nekima od najsmrtonosnijih napada u posljednjih nekoliko tjedana, otkako je Libanon pristao na mirovni okvir sa susjednim Izraelom postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, prenosi France24.