Most zatražio opoziv Vlade i izvanrednu sjednicu Sabora: Kritizirali oporbu i postavili pitanje Turudiću

Grmoja je kritizirao dio oporbe, istaknuvši da Sandra Benčić iz Možemo! nije prihvatila Mostov zahtjev za opoziv Vlade. Prigovorio joj je što nastupa s Miloradom Pupovcem koji je u Saboru glasao za imenovanje Mikulića za glavnog državnog inspektora, dok ga je Miro Bulj javno upozoravao na njegovu nepodobnost za tu funkciju.