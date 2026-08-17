zbog otpada u Lici
Most zatražio opoziv Vlade i izvanrednu sjednicu Sabora: Kritizirali oporbu i postavili pitanje Turudiću
Predstavnici Mosta zatražili su u ponedjeljak u Gospiću opoziv Vlade i sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog, kako tvrde, ekološke katastrofe i bioterorizma povezanih s odlaganjem opasnog otpada na području Like.
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Most poručuje da slučaj odlaganja opasnog otpada na području silosa i Rakitovca nije samo pitanje odgovornosti pojedinaca, nego da upućuje na organizirani kriminal. Stoga traži utvrđivanje cijelog lanca odgovornosti, uključujući postupanje sigurnosno-obavještajnog sustava (SOA), Državnog inspektorata i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).
Saborski zastupnik Nikola Grmoja iznio je dokumente prema kojima je HBOR silos s pripadajućim nekretninama prodao za 224 tisuće eura, nakon čega je odobren kredit u iznosu od 1,14 milijuna eura. Grmoja je zatražio javnu objavu svih dokumenata, uvjeta prodaje, procjena vrijednosti i instrumenata osiguranja tog kreditnog aranžmana.
Ustvrdio je da opasni otpad nije mogao prijeći granicu i završiti na više lokacija bez znanja države te upitao je li iza svega stajao širi državni i financijski aranžman.
Zvonimir Troskot upozorio je da se na području silosa nalazi "najopasniji PFAS koktel" u kombinaciji s cijanidima, otrovima i teškim metalima. Ocijenio je da bi sanacija samo silosa, bez Rakitovca, bila parcijalno rješenje te naveo da noviji nalazi upućuju na prisutnost PFAS-a u podzemnim vodama.
Upozorio je da se iz podzemnih voda napaja stoka i zalijevaju usjevi te da treba ispitati moguće posljedice za životinje, poljoprivredne proizvode i prehrambeni lanac, te zapitao lokalne vlasti i ministricu zaštite okoliša zašto su građani Like sami morali plaćati analize vode.
Uputio je i pitanje glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću po kojem su zakonu i okolnostima osumnjičeni u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću Josip Šincek, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i drugi akteri ovoga slučaja i dalje na slobodi.
Grmoja je kritizirao dio oporbe, istaknuvši da Sandra Benčić iz Možemo! nije prihvatila Mostov zahtjev za opoziv Vlade. Prigovorio joj je što nastupa s Miloradom Pupovcem koji je u Saboru glasao za imenovanje Mikulića za glavnog državnog inspektora, dok ga je Miro Bulj javno upozoravao na njegovu nepodobnost za tu funkciju.
Najavio je da će Most, ako predsjednik Zoran Milanović ne sazove izvanrednu sjednicu Sabora, s drugim klubovima pritiskati predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da je sazove.
Miro Bulj ustvrdio je da "otpadna mafija" truje Liku, Dalmaciju i Hrvatsku, a odgovornost za njezino djelovanje pripisao je Vladi Andreja Plenkovića, dok je Marin Miletić odbacio izjave premijera Andreja Plenkovića da oporba "histerizira".
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