Zelenski potpisao tri nova sporazuma o dronovima s europskim zemljama

Rekao je da je Danska bila prva zemlja koja je ponudila zajedničku proizvodnju u Ukrajini "i apsolutno je fer da Danska sada dobije pristup ukrajinskom izvozu oružja testiranog u ratu". U objavi na X-u na kraju prvog dana sastanaka, Zelenskij je rekao da Ukrajina "s pravom pripada ovamo", ponovivši da je glavni cilj Kijeva na ovom sastanku na vrhu "osigurati veću protuzračnu obranu i jaču diplomatsku poziciju".