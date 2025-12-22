Oglas

trajni mir

Zelenski: Pregovori o okončanju rata vrlo blizu stvarnog rezultata

author
Hina
|
22. pro. 2025. 22:58
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy waits to welcome Cyprus' President Nikos Christodoulides, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 4, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata".

Oglas

Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima.

I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu“, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.

Teme
Mirovni pregovori Rusija SAD Ukrajina Volodimir Zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ