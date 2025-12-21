MAPA / Žestoke borbe na sjeveroistoku Ukrajine: Rusi prodiru prema Sumiju

Oružane snage Ukrajine potvrdile su da je ruska vojska probila granicu Sumske oblasti te da su se ukrajinske postrojbe povukle sa svojih položaja u blizini Grabovskog.
Oglas
Zajednička skupina snaga priopćila je u nedjelju, 21. prosinca, da ukrajinske postrojbe ipak aktivno rade na potiskivanju ruskih snaga natrag preko granice, piše The New Voice of Ukraine.
„Ukrajinski branitelji poduzimaju mjere kako bi okupatore prisilili na povlačenje na ruski teritorij“, navodi se u priopćenju vojske. Zapovjedništvo je također naglasilo da, unatoč informacijama koje kruže internetom, u obližnjem selu Rjasne nema ruskih postrojbi.
Ranije je Viktor Trehubov, voditelj komunikacija Zajedničke skupine snaga, opisao navodni prelazak granice ruskih snaga kod Grabovskog – zajedno s prisilnim odvođenjem više od 50 civila u Rusiju – kao lokaliziranu provokaciju.
🇷🇺⚔️🇺🇦The Armed Forces of Ukraine confirmed that the Russian army broke through the border of the Sumy region, and Ukrainian troops abandoned their positions nearGrabovsky— -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) December 21, 2025
▪️As a result of the Russian troops' offensive, the Armed Forces of Ukraine withdrew from a number of… https://t.co/nzegvi7sdK pic.twitter.com/qPZiTyRzTm
Dana 21. prosinca Dmitro Lihovij, časnik Odjela za komunikacije Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je da su se ukrajinske postrojbe povukle s nekoliko položaja u blizini Grabovskog u sklopu mjera stabilizacije koje su trenutačno u tijeku na tom području.
Novinari su također, pozivajući se na izvore, naveli da se ruske postrojbe kreću prema zaseoku Visokij i selu Rjasne.
Institut za proučavanje rata (ISW) naveo je da su ruske snage 20. prosinca nastavile ofenzivne operacije u sjevernom dijelu Sumske oblasti, ali bez potvrđenih napredovanja. Istodobno su rusko Ministarstvo obrane i proruski vojni blogeri tvrdili da su ruske snage zauzele Visoke i Grabovske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas