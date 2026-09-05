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DIPLOMATSKI POSJET

Zelenski: Steve Witkoff i Jared Kushner stižu u Kijev

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Hina
|
05. ruj. 2026. 09:16
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Volodimir Zelenski
Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetiti Kijev.

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Ukrajina se priprema za posjet, dodao je. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u Bijeloj kući da je poslao dvojicu izaslanika, iako nije naveo konkretne datume. Rekao je da će Witkoff i Kushner predstaviti prijedlog usmjeren na okončanje rata u Ukrajini, bez navođenja daljnjih detalja.

"Poslali smo ih da vidimo možemo li nešto učiniti", rekao je Trump novinarima. Kao i kod prethodnih američkih posredničkih napora, Trump je izrazio optimizam da se može postići napredak, iako to dosad nije uspjelo.

Zelenskij je rekao da će Kijev osigurati normalno djelovanje u ruskom zračnom prostoru tijekom posjeta, kao što je to učinio tijekom prethodnih diplomatskih putovanja američkih predstavnika. Ukrajina neće izvoditi zračne napade tijekom tog razdoblja i Rusija bi trebala odgovoriti istom mjerom, rekao je.

Nepotvrđena ranija izvješća sugerirala su da Witkoff, Trumpov posebni izaslanik, i Kushner, zet američkog predsjednika, planiraju putovati u Moskvu u subotu i Kijev u nedjelju. Witkoff i Kushner su među dužnosnicima Trumpove administracije zaduženima za napore da se okonča ruska invazija na Ukrajinu, koja je ušla u petu godinu.

Razgovori su uglavnom zastali posljednjih mjeseci jer je Washington preusmjerio svoju pozornost na rat s Iranom. Dvojica američkih izaslanika posjetila su Moskvu nekoliko puta od 2025., ali nisu još putovali u Kijev u sklopu svojih posredničkih napora.

Washington je u veljači djelovao kao posrednik u izravnim pregovorima između Moskve i Kijeva u Švicarskoj.

Teme
jared kushner steve witkoff ukrajina volodimir zelenski

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