Zelenski: Steve Witkoff i Jared Kushner stižu u Kijev

Nepotvrđena ranija izvješća sugerirala su da Witkoff, Trumpov posebni izaslanik, i Kushner, zet američkog predsjednika, planiraju putovati u Moskvu u subotu i Kijev u nedjelju. Witkoff i Kushner su među dužnosnicima Trumpove administracije zaduženima za napore da se okonča ruska invazija na Ukrajinu, koja je ušla u petu godinu.