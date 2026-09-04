diplomatska misija
Zelenski očekuje posjet američkih izaslanika Kijevu "u narednim danima"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u četvrtak da se nada posjetu izaslanika Donalda Trumpa Kijevu u "narednim danima" u sklopu američkih napora za okončanje rata.
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"Čekamo dolazak izaslanika američkog predsjednika u Kijev. Dobili smo njihovu potvrdu: održat će sastanke u Moskvi i Kijevu. Očekujemo sastanak u narednim danima", rekao je Zelenskij u svom dnevnom obraćanju.
Zelenskij je rekao da su određeni "preliminarni datumi" za sastanak, ne otkrivajući ih. "Ovo je vrlo važno. Važno je da Amerika ostane aktivna" u ovom diplomatskom naporu, dodao je Zelenskij.
Ukrajinski predsjednik krajem srpnja je telefonski razgovarao s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kako bi "oživio diplomaciju".
Ovo će biti prvi posjet Witkoffa i Kushnera Kijevu od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.
Witkoff i Kushner već su nekoliko puta bili u Moskvi.
Međutim, napori da se zaustavi rat izazvan ruskom invazijom 2022. još nisu doveli do diplomatskog pomaka. Rat u Ukrajini pao je Washingtonu u drugi plan nakon izbijanja rata na Bliskom istoku u veljači.
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