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Kijev ubrzava integraciju

Zelenski: Ukrajna je podnijela ažuriranu kandidaturu za članstvo u OECD-u

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Hina
|
24. lip. 2026. 03:15
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Volodimir Zelenski
ADAM GRAY / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da je Ukrajina podnijela revidiranu prijavu za priključivanje OECD-u, klubu najrazvijenijih gospodarstava, dok Kijev nastoji ostvariti tješnju integraciju sa zapadnim institucijama.

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Ukrajina već nekoliko godina surađuje s OECD-om na reformama i standardima upravljanja i sada traži status zemlje kandidatkinje kao korak prema punopravnom članstvu.

Nakon sastanka s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom, tijekom njegova posjeta Kijevu, Zelenski je u objavi na Telegramu rekao kako je premijerka Julija Sviridenko predala ažuriranu kandidaturu.

"Nadamo se da ćemo status zemlje kandidatkinje dobiti još ove jeseni. Sljedeći korak bit će smjernice za pristupanje u članstvo u OECD-u. Razgovarali smo o tome tijekom našeg sastanka", napisao je Zelenski.

Ukrajina, koja je u ratu s Rusijom nakon invazije prije 4 godine, aktivno radi na integraciji u EU, za koju Kijev kaže da je najbolja sigurnosna garancija i za samu Ukrajinu i za Europu. Prošloga tjedna Zelenski je ponovno potvrdio želju Kijeva za ubrzanim pristupanjem u članstvo EU-a. 

Ukrajina se nada da će otvoriti preostale skupine pregovaračkih poglavlja s EU-om do 15. srpnja kada Ukrajina obilježava Dan državnosti, rekao je Zelenski u posebnoj izjavi koju je objavio njegov ured u utorak. 

Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je rekao da ne vidi temelje za izravne razgovore sa Zelenskim s obzirom na ono što je opisao kao napade Kijeva na civilne ciljeve. 

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Teme
oecd ukrajina volodimir zelenski

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