Zelenski: Ukrajna je podnijela ažuriranu kandidaturu za članstvo u OECD-u

Ukrajina, koja je u ratu s Rusijom nakon invazije prije 4 godine, aktivno radi na integraciji u EU, za koju Kijev kaže da je najbolja sigurnosna garancija i za samu Ukrajinu i za Europu. Prošloga tjedna Zelenski je ponovno potvrdio želju Kijeva za ubrzanim pristupanjem u članstvo EU-a.