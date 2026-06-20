"Tjedan dana je dovoljno": Zelenski postavio ultimatum Lukašenku

Ukrajinski predsjednik podsjetio je da je Rusija koristila bjeloruski teritorij još od prvih dana potpune invazije na Ukrajinu te da su projektili lansirani iz Bjelorusije gađali ciljeve u Ukrajini. Spomenuo je i ranije razgovore s Lukašenkom, koji se pokušavao ograditi od tih napada tvrdeći da su ih provodile isključivo ruske snage.