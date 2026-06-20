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"Tjedan dana je dovoljno": Zelenski postavio ultimatum Lukašenku
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u četvrtak Bjelorusiju da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu te upozorio Minsk da ima tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja navodno služi za navođenje napada s bjeloruskog teritorija, u protivnom će Ukrajina sama poduzeti mjere.
Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu s honduraškim predsjednikom Nasryjem Asfurom, Zelenski je pooštrio kritike na račun bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka. Ustvrdio je da, unatoč tvrdnjama kako Bjelorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji, piše Kyiv Independent.
„Kad Lukašenko kaže da ne želi biti uključen u rat, trebao bi biti iskren, barem prema vlastitom narodu“, rekao je Zelenski. „Nije samo on taj koji može biti uvučen u rat – Rusija može u njega uvući cijelu njegovu zemlju.“
Ukrajinski predsjednik podsjetio je da je Rusija koristila bjeloruski teritorij još od prvih dana potpune invazije na Ukrajinu te da su projektili lansirani iz Bjelorusije gađali ciljeve u Ukrajini. Spomenuo je i ranije razgovore s Lukašenkom, koji se pokušavao ograditi od tih napada tvrdeći da su ih provodile isključivo ruske snage.
Zelenski je poručio da takvo objašnjenje ne prihvaća.
Središte upozorenja odnosi se na, kako je rekao, relejne sustave postavljene na komunikacijskim tornjevima u dvjema bjeloruskim regijama uz granicu s Ukrajinom. Prema njegovim riječima, ta se oprema koristi za koordinaciju ruskih napada dronovima na civilna područja, a ne na vojne ciljeve na bojišnici.
"Neka ukloni tu opremu i isključi je"
„Na tim tornjevima nalaze se relejni sustavi“, rekao je Zelenski. „Može ih ukloniti. Ako doista ne želi sudjelovati u ratu, neka ukloni tu opremu i isključi je.“
Dodao je da djelovanje tih sustava pridonosi svakodnevnim civilnim žrtvama u Ukrajini te da je tjedan dana dovoljno vremena da bjeloruske vlasti demontiraju opremu.
„Zbog toga naši civili svakodnevno ginu“, rekao je. „Ako on to ne učini, mi hoćemo.“
Riječ je o jednom od najizravnijih javnih upozorenja Kijeva Minsku od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Iako se bjeloruske snage formalno nisu uključile u rat, Bjelorusija je Rusiji dopustila korištenje svojeg teritorija za vojne operacije i logistiku, uključujući i početni napad na Kijev.
Zelenski je također optužio Bjelorusiju da ima značajnu ulogu u opskrbi gorivom koje koristi ruska vojska. Ustvrdio je da Minsk može ograničiti izvoz koji posredno podupire ruske vojne operacije.
„Danas je Bjelorusija jedan od glavnih dobavljača ruske vojske“, rekao je. „Može li se to zaustaviti? Uvjeren sam da je to u njegovoj moći.“
Ranije ovog tjedna Zelenski je rekao da Rusija i dalje traži načine kako dublje uvući Bjelorusiju u sukob, moguće i kao dio šireg pritiska na istočno krilo NATO-a.
Lukašenko je 16. lipnja izjavio da Bjelorusija ne predstavlja vojnu prijetnju Ukrajini te se, prema intervjuu za Al Arabiyu, ispričao Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava.
Kazao je da su njegove izjave bile odgovor na ono što je opisao kao prijetnje iz Ukrajine, uključujući tvrdnje da je Kijev identificirao stotine mogućih ciljeva u Bjelorusiji i da zna gdje se on nalazi.
„Ako je Volodimir bio uvrijeđen tim riječima, ispričavam mu se“, rekao je Lukašenko, dodajući da je možda bio prestrog s obzirom na rat koji Ukrajina vodi protiv Rusije.
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