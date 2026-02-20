Zelenski: "Znam više o Rusiji nego Putin o Ukrajini, ne trebaju mi ​​povijesna "s*anja"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu ne trebaju lekcije iz povijesti od Putina ili članova njegova tima jer one samo odugovlače pregovore i nisu relevantne za okončanje rata.
Oglas
"Uz dužno poštovanje prema povijesti, ali ne želim gubiti vrijeme na sva ta pitanja… Ne želim o tome govoriti jer nemam vremena. Imam svoje stajalište o tome zašto je on započeo [rat protiv Ukrajine]… i svakako mogu govoriti o tome, ali ne trebam gubiti vrijeme na povijesna pitanja i razloge zašto je počeo.
I don't need historical shit to end this war and move to diplomacy. Because it's just a delay tactic. I read no less history books than Putin. And I learned a lot. I know more about his country than he knows about Ukraine. Simply because I have been to Russia – to many cities.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026
"S*ranje" koje iznosi pred Amerikancima
Sve to… to s*anje koje iznosi pred Amerikancima itd.… o Petru I.… ne treba mi. Jer da bismo okončali ovaj rat i krenuli diplomatskim putem, ne trebam sve te povijesne gluposti, zaista. To služi samo za odgađanje [pregovora].“
Zelenski je dodao da je pročitao jednako mnogo povijesnih knjiga kao i Putin.
"Naučio sam mnogo… I znam o njegovoj zemlji više nego što on zna o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u Rusiji u mnogim gradovima i poznavao mnogo ljudi… A on nikada nije bio toliko puta u Ukrajini. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam bio ondje od malih [mjesta] na sjeveru do juga. Posvuda. Poznajem njihov mentalitet. Zato ne želim gubiti vrijeme na sve te stvari", prenijela je izjavu ukrajinskog predsjednika Ukrajinska pravda.
"Rusi su odlučili da im treba novi car"
"Oni su odlučili imati takav sustav. Rusi su odlučili promijeniti se. Rusi su odlučili da im treba novi car. Ali to je na njima. No ovdje je riječ o sigurnosti. Vodi se veliki rat protiv nas. To su naši životi. Jedino o čemu želim s njim razgovarati jest što, po mom mišljenju, trebamo učiniti kako bismo na najuspješniji način – mislim brzo, bez previše novih gubitaka – okončali ovaj rat. I zato… želim govoriti samo o takvim stvarima."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas