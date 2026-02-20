Zelenski: "Znam više o Rusiji nego Putin o Ukrajini, ne trebaju mi ​​povijesna "s*anja"



"Naučio sam mnogo… I znam o njegovoj zemlji više nego što on zna o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u Rusiji u mnogim gradovima i poznavao mnogo ljudi… A on nikada nije bio toliko puta u Ukrajini. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam bio ondje od malih [mjesta] na sjeveru do juga. Posvuda. Poznajem njihov mentalitet. Zato ne želim gubiti vrijeme na sve te stvari", prenijela je izjavu ukrajinskog predsjednika Ukrajinska pravda.