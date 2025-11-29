Zid protiv dronova: Zaštita ključnih objekata ili štit nad cijelom Europom?

Europska unija izdvaja novac za takozvani Zid protiv dronova nakon što su upadi bespilotnim letjelicama u zračni prostor zabilježeni u više od 9 država Unije. Europska komisija smatra da je to ruski obrazac namjerne kampanje "izluđivanja Europe". Pred političarima Unije je izbor: odmah hitno zaštititi samo ključne objekte diljem Europe, ili sporo graditi veliki štit nad cijelom Europom?
Münchenska zračna luka Franz Josef Strauss. Na ovom mjestu zrakopovi su jako ranjivi. Ako netko u blizini na visinu od par stotina metara neovlašteno podigne dron - sve staje.
"Moramo reći da imamo agresora koji je spreman ratnim nasilnim sredstvima zauzeti druge zemlje - to je Rusija. Za Uniju i zemlje koje joj žele pristupiti, to znači da želimo zbiti redove, sve dok ljudi hoće slobodu, mir, demokraciju i pravnu državu, istaknula je Monika Hohlmeier", zastupnica u Europskom parlamentu.
Kćer bavarskog političkog prvaka pokojnog Franza Josefa Straussa proziva Rusiju. A u Bavarskoj i diljem Europe, politika traži zaštitu protiv opasnosti s neba.
"Budimo jasni, ne postoji 100 postotna zaštita. Zato na kraju ljudi dodju nama, jer možemo dati sustave za otkrivanje dronova iako su precizno gradjeni, kako bi izbjegli otkrivanje. Mi možemo locirati i uspješno spriječiti dronove s manipuliranim frekvencijama, one kućne izrade i vojne dronove, rekao je Stephan Kraschansky, stručnjak za dronove tvrtke Aaronia.
Stephan je bio u odjelu za elektroničko ratovanje austrijske vojske. Otkrivanje dronova baš posvuda u cijeloj Europi nikad nećemo postići, trebamo kaže, braniti ono glavno - objekte koji su najvažniji za život.
"Vozilo ima odašiljač za ometanje koji se slobodno može programirati. Znači mogu ometati i spriječiti ne samo dronove s tržišta, nego zaista i vojne dronove. Bez pucanja, pojasnio je Kraschansky.
Mreže nad cestama u Ukrajini fizički zaustavljaju dronove s eksplozivom, koji leteći odmotavaju za sobom kilometre optičkih niti kroz koje dobivaju upute, a ne zrakom. Zato im elektroničko ometanje ne može ništa. Zaista, nemoguće je pokriti i štititi cijeli prostor iznad Europe.
- Onaj tko dronovima provocira niz europskih država, izabrao je zračne luke jer to očito najjače odjekne u medijima. Istodobno, na stotine dronova prelijeće vojne objekte i objekte od ključne infrastrukture po Europi i gotovo ih je nemoguće zaustaviti, izvijestio je iz Münchena za HTVnovinar Jozo Ćurić.
