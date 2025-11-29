Norvežani izračunali: Evo koliko bi Europu koštala ruska pobjeda, a koliko ukrajinska

Ruska pobjeda značila bi gubitak teritorija za Ukrajinu i nemogućnost pridruživanja EU-u i NATO-u. Vjerojatno je i da bi Rusija ponovno uspostavila znatan politički, gospodarski i društveni utjecaj u zemlji – osobito kroz energetsku ovisnost. Država bi možda morala produžiti izvanredno stanje, što bi povećalo rizik koncentracije moći i erozije demokracije. Smanjile bi se strane investicije, a povećali troškovi zaduživanja. U najgorem slučaju vratili bi se oligarhija i korupcija, a Ukrajina bi postala propala država ili bi stagnirala poput Bosne i Hercegovine, smatraju istraživači.