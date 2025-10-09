RASPRAVA U PARLAMENTU
Europa traži ujedinjen odgovor na rusko kršenje zračnog prostora i hibridne prijetnje
Europski parlament je većinom glasova u Strasbourgu usvojio rezoluciju kojom osuđuje rusko kršenje zračnog prostora i hibridne prijetnje, traži uvođenje sankcija protiv Moskve i naglašava potrebu za ujedinjenim i razmjernim odgovorom radi zaštite građana i kritične infrastrukture.
"Europski parlament oštro osuđuje nepromišljene aktivnosti kojima je Rusija povrijedila zračni prostor država članica EU-a i članica NATO-a, odnosno Poljske, Estonije, Latvije, Litve i Rumunjske, koje dovode do zaoštravanja odnosa, kao i namjerne upade bespilotnih letjelica usmjerene na kritičnu infrastrukturu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj", ističe se u usvojenoj rezoluciji.
Rezolucija, koju su zastupnici na plenarnoj sjednici usvojili s 469 glasova za, 97 protiv i 38 suzdržanih, te je aktivnosti nazvala dijelom sustavnog vojnog i hibridnog ratovanja Rusije protiv EU-a i njegovih članica.
Parlament je poručio da EU mora pokazati odlučnost i da će se svaki pokušaj zemlje izvan EU-a da naruši njegov suverenitet odmah biti dočekan "odmazdom".
"EU može djelotvorno odgovoriti na sve veće ruske prijetnje samo boljom integracijom, koordinacijom i udruživanjem resursa. (Europski parlament) ponavlja da je zaštita suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti svih država članica temeljno načelo EU-a te naglašava potrebu za hitnim, čvrstim, ujedinjenim i razmjernim odgovorom kako bi se zaštitili građani i kritična infrastruktura", dodaje se u rezoluciji.
EP je poručio da podržava napore NATO-a da ojača svoje kapacitete i mogućnost odvraćanja, ali naglasio da je hitno potrebno prijeći na "istinsku europsku obrambenu uniju" koja bi nadopunjavala NATO.
Također, parlament je pozvao Vijeće i Komisiju da povećaju djelotvornost i učinak sankcija protiv Rusije "kako bi se definitivno potkopavala sposobnost Rusije da nastavi s brutalnom ratnom agresijom na Ukrajinu i ugrožavanje sigurnosti drugih susjednih zemalja".
Stoga je pozvao i na hitno donošenje strogog 19. paketa sankcija usmjerenih na primarne ruske izvore prihoda.
Tekst rezolucije poziva i na znatno jačanje obrambene suradnje s Ukrajinom, a naročito kada je riječ o bespilotnim letjelicama i protudronskoj tehnologiji.
"Poziva Komisiju i države članice i njihove obrambene industrije da razmotre pružanje podrške ukrajinskoj obrambenoj industriji, ulaganje u nju i suradnju s njom kako bi se na najučinkovitiji način iskoristio puni potencijal proizvodnih kapaciteta u Ukrajini", stoji u rezoluciji.
Tradicionalne metode nisu dovoljne protiv ruskog hibridnog rata te moramo istražiti nove načine kako bi mu se suprotstavili, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen eurozastupnicima u Strasbourgu.
"Svi moramo početi razmišljati na nov način, moramo izaći iz nečega što nam je poznato i istražiti nove načine na koje ćemo raditi. Prije svega, moramo spriječiti sve one koji žele nauditi nama i našem teritoriju", poručila je von der Leyen u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o ruskim upadima u zračni prostor EU-a.
Prioritetni ključni projekti za jačanje europske obrane, među njima i zid protiv dronova, dobili su široku potporu na sastanku čelnika EU-a prošlog tjedna u Kopenhagenu, izjavio je tada predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
Europski parlament je u četvrtak pozdravio inicijativu za uspostavu zida protiv bespilotnih letjelica te dodao da je svjestan izazova koji predstavlja visoki trošak presretanja dronova, zbog čega poziva na zajedničke programe za promicanje razvoja "troškovno učinkovitih kapaciteta obrane".
