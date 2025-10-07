Otkazali 30 letova
Zračnu luku u Vilniusu u nedjelju hitno zatvorili: Uletjeli deseci balona, šok je uslijedio kad su otkrili što je bilo u njima
Deseci balona, koji su prenosili tisuće paketa cigareta i ušli u zračni prostor Litve, prisilili su vlasti da u nedjelju zatvore zračnu luku u glavnom gradu Vilniusu na nekoliko sati.
Oglas
Nacionalni centar za upravljanje izvanrednim situacijama (NCMC) priopćio je da je 25 meteoroloških balona detektirano kako ulaze u Litvu iz susjedne Bjelorusije, od kojih su se dva našla izravno iznad zračne luke, navodi BBC.
Otkriveno je da je od tog broja najmanje 11 balona prenosilo 18.000 paketa cigareta namijenjenih crnom tržištu, priopćila je litvanska carinska granična služba, prenosi nova.rs.
Glasnogovornik centra NCMC rekao je da baloni sa švercanom robom, uglavnom cigaretama iz Bjelorusije, nisu ništa novo u Litvi, Latviji i Poljskoj.
Dodao je da je od početka ove godine zabilježeno 544 balona koji su ušli u Litvu iz Bjelorusije, dok ih je prošle godine bilo čak 966.
Otkazano 30 letova
Kako je priopćila uprava zračne luke, zbog pojave balona jučer je otkazano 30 letova koji su trebali prevesti oko 6.000 putnika.
Vlasti zračne luke upozorile su da bi i danas moglo doći do kašnjenja letova.
Najnovije kršenje litvanskog zračnog prostora dogodilo se u trenutku povećanih napetosti u Europi nakon što je veći broj dronova, za koje se vjeruje da su povezani s Rusijom, poremetio zračni promet.
Moskva je zanijekala bilo kakvu umiješanost u nedavne incidente.
Pojava dronova nepoznatog podrijetla dovela je do zatvaranja danskih zračnih luka u rujnu, a dronovi su primijećeni i u susjednoj Norveškoj i Njemačkoj, što je potaknulo europske čelnike da pojačaju rasprave o jačanju protuzračne obrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas