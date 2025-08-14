Oglas

Užas u Nizozemskoj: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak

Hina
14. kol. 2025. 09:24
Hot air balloons fly during a mass launch at the annual Bristol International Balloon Fiesta, in Bristol, Britain, August 8, 2025. REUTERS/Toby Melville
REUTERS/Toby Melville

Jedna je osoba poginula, a pet ozlijeđeno nakon što se kasno u srijedu balon na vrući zrak srušio na livadu u Frieslandu, pokrajini na sjeveru Nizozemske, priopćile su lokalne vlasti.

Balon je prevozio 34 putnika.

"Balon na vrući zrak oko 21 sat naglo je pao i snažno udario u tlo", priopćile su vlasti Frieslanda, dodajući da je policija pokrenula istragu o nesreći.

Glasnogovornik Nizozemske kraljevske zrakoplovne udruge rekao je za lokalne medije da je iznenadni udar vjetra uzrokovao snažan udar balona u tlo, zbog čega je košara odskočila, pri čemu je petero ljudi iz nje ispalo.

Balon na vrući zrak Nizozemska

