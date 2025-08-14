Užas u Nizozemskoj: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak

Jedna je osoba poginula, a pet ozlijeđeno nakon što se kasno u srijedu balon na vrući zrak srušio na livadu u Frieslandu, pokrajini na sjeveru Nizozemske, priopćile su lokalne vlasti.
Balon je prevozio 34 putnika.
"Balon na vrući zrak oko 21 sat naglo je pao i snažno udario u tlo", priopćile su vlasti Frieslanda, dodajući da je policija pokrenula istragu o nesreći.
Glasnogovornik Nizozemske kraljevske zrakoplovne udruge rekao je za lokalne medije da je iznenadni udar vjetra uzrokovao snažan udar balona u tlo, zbog čega je košara odskočila, pri čemu je petero ljudi iz nje ispalo.
