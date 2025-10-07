Pojavio se novi informativni izračun mirovine: Umirovljenici imaju još jedan izbor

"Iznosi mirovine će na početku ugovora o mirovini biti viši od iznosa mirovine koju bi korisnik mirovine dobivao da je izabrao mirovinu s usklađivanjem. Međutim, mirovine s usklađivanjem tijekom određenog vremena mogu postati veće od mirovina bez usklađivanja, što u najvećoj mjeri ovisi o stopi inflacije tijekom trajanja isplate mirovine. Mogućnost jednostrane promjene ove odluke je zakonom vremenski ograničena na 90 dana od sklapanja ugovora o mirovini, a nakon tog datuma za promjenu je potrebna suglasnost mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD). Konačni izbor mirovine ne može se naknadno mijenjati", objasnili su iz Regosa za Mirovina.hr.