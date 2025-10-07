što se nudi?
Pojavio se novi informativni izračun mirovine: Umirovljenici imaju još jedan izbor
Odnedavno svi oni koji su HZMO-u predali zahtjev za mirovinu na kućne adrese dobivaju novi informativni izračun mirovine.
U njemu osim izbora mirovine iz samo iz prvog, odnosno iz prvog i drugog stupa te isplate 20 posto odjednom ili mjesečnih uplata, mogu birati i hoće li se dio njihovih mirovina iz drugog stupa usklađivati ili neće.
Među nešto više od 1,2 milijuna umirovljenika u Hrvatskoj ima i onih koji su tek ovih dana dobili ili će tek dobiti svoju prvu mirovinu. Od srijede, naime, započinje isplata mirovina za rujan, javili su iz Mirovinskog.
A od protekloga ponedjeljka, budući umirovljenici dobivaju novi informativni izračun mirovine. Riječ je o dokumentu kojeg REGOS dostavlja građanima prilikom odlaska u mirovinu, kako bi se mogli lakše odlučiti koju mirovinu će uzeti.
Naime, na izbor im se nudi mirovina samo iz prvog stupa, kombinirana mirovina iz prvog i drugog stupa ili, po novom, mirovina sa ili bez usklađivanja.
Mogućnost izbora
Podsjetimo, kod mirovine iz prvog stupa se sva sredstva iz drugog stupa prebacuju u državni proračun te osoba prima mirovinu kao da nikad nije niti imala račun u drugom stupu. Takva mirovina se usklađuje dvaput godišnje, temeljem formule usklađivanja koja u obzir uzima rast prosječne plaće i inflacije u omjeru 85:15 u korist većeg faktora rasta.
Kombinirana mirovina se, pak, sastoji iz dva dijela, pri čemu se dio iz prvog stupa usklađuje gore navedenom formulom, dok se dio iz drugog stupa usklađuje samo po inflaciji. Informativni izračun u ovom slučaju nudi i prikaz izračuna mirovine iz drugog stupa, ako će se ona uzimati u jednokratnom iznosu od 20 posto ukupnih sredstava ili ako će se isplaćivati mjesečno. Pritom umirovljenici s najnižom mirovinom nemaju pravo na isplatu 20 posto "u komadu", piše Mirovina.hr.
U početku su mirovine više, ali...
No, novost je mirovina iz drugog stupa koja se može primati bez usklađivanja. To znači da će umirovljenici tijekom svoje mirovine primati isti iznos iz drugog stupa, dok će se dio iz prvog stupa i dalje usklađivati.
"Iznosi mirovine će na početku ugovora o mirovini biti viši od iznosa mirovine koju bi korisnik mirovine dobivao da je izabrao mirovinu s usklađivanjem. Međutim, mirovine s usklađivanjem tijekom određenog vremena mogu postati veće od mirovina bez usklađivanja, što u najvećoj mjeri ovisi o stopi inflacije tijekom trajanja isplate mirovine. Mogućnost jednostrane promjene ove odluke je zakonom vremenski ograničena na 90 dana od sklapanja ugovora o mirovini, a nakon tog datuma za promjenu je potrebna suglasnost mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD). Konačni izbor mirovine ne može se naknadno mijenjati", objasnili su iz Regosa za Mirovina.hr.
Na izračun mirovine iz drugog stupa, osim odabranog oblika isplate, utječu brojni parametri, od datuma početka isplate, preko svote na račune, pa sve do dobi.
"Stoga upozoravamo da se obvezno prije donošenja odluke detaljno informirate o svim oblicima isplate mirovine kod MOD-ova. Uz informativni izračun mirovine REGOS dostavlja i pokrovno pismo sa svim relevantnim informacijama vezanim uz ostvarivanje prava na mirovinu", poručili su budućim umirovljenicima iz Regosa.
