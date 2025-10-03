Dojave o dronovima iznad Munchena, zatvorena zračna luka, tisućama putnika otkazani letovi

REUTERS / Leonhard Simon

Zračni promet obustavljen je u četvrtak navečer na aerodromu u Muenchenu zbog preleta drona čije se porijeklo istražuje, rekao je glasnogovornik njemačke policije za AFP, nakon što je nekoliko europskih zemalja izvijestilo o upadima iz zraka koji se pripisuju Rusiji.

Prema priopćenju aerodromske službe, 17 letova s ​​polaskom iz Muenchena otkazano je te večeri, čime je pogođeno gotovo 3000 putnika. Još nije objavljeno kada će letovi ponovno biti uspostavljeni.

I petnaest letova koji su trebali sletjeti u Muenchen preusmjereno je u Stuttgart, Nuernberg, Beč ili Frankfurt.

Putnicima koji su ostali u Muenchenu osigurani su poljski kreveti, deke, pića i grickalice, dodaje se u izjavi.

U četvrtak oko 21:30, nekoliko je ljudi primijetilo dronove u blizini aerodroma, potvrdio je glasnogovornik policije.

Bavarske vlasti pokrenule su istragu kako bi identificirale dronove i njihovo porijeklo.

Bespilotne su letjelice zatim ponovno uočene, ovaj put iznad područja aerodroma, što je dovelo do zatvaranja obiju pista oko 20:30.

Unatoč intervenciji policijskih helikoptera, "nema dostupnih informacija o vrsti i broju dronova" ni njihovu podrijetlu, rekao je glasnogovornik.

Ovaj incident dogodio se prije posljednjeg vikenda Oktoberfesta, koji svakodnevno u Muenchenu dočekuje stotine tisuća ljudi.

Festival piva u bavarskom gradu bio je zatvoren na pola dana u srijedu nakon dojave o bombi.

Njemačka je u stanju visoke pripravnosti zbog prijetnje dronova budući da je već nekoliko europskih zemalja, uključujući Poljsku i Dansku, izvijestilo o nedavnim ruskim upadima u njihov zračni prostor.

U četvrtak su se čelnici 27 zemalja EU sastali u Kopenhagenu kako bi razgovarali o sve češćim upadima i raspravljale o uspostavljanju "zida" protiv dronova.

Prošlog petka u Njemačkoj je iznad savezne države Schleswig-Holstein uočen "roj" dronova.

Njemačka vlada objavila je da namjerava ovlastiti oružane snage da "obore" te uređaje.