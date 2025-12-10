Oglas

BLAGDANSKA POTROŠNJA

Građani negoduju zbog cijena, prodavači ih uvjeravaju da su poskupljenja neizbježna

author
Borna Šmer
|
10. pro. 2025. 19:01

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ