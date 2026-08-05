OD ZAMRZNUTE RUSKE IMOVINE
Von der Leyen: Rusija mora platiti za razaranje, Ukrajini šaljemo još 1,4 milijarde eura
Europska unija će u srijedu iskoristiti 1,4 milijarde eura od kamata ostvarenih zamrznutom ruskom imovinom kako bi pomogla Ukrajini, priopćila je u srijedu Europska komisija.
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Novac, prebačen bloku 3. kolovoza, dolazi od kamata na dio imovine ruske središnje banke koju je EU zamrznula nakon invazije Moskve na Ukrajinu, dodala je Komisija.
"Rusija mora platiti za uništenje koje je prouzročila. A mi koristimo prihod od blokirane ruske imovine kako bismo to osigurali", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
"Ukrajini stavljamo na raspolaganje dodatnih 1,4 milijarde eura. To će podržati kontinuirani otpor Ukrajine protiv ilegalnog rata Rusije", dodala je.
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