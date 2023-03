Podijeli :

Tragedija na Pelješcu. Sinoć je automobil sletio u more u trajektnoj luci Prapratno u blizini Stona. Poginula je jedna putnica. Iz te luke plove trajekti za Mljet, no prema policijskom očevidu izgleda da je vozač pod utjecajem alkohola pogrešno skrenuo i nije ni primijetio da je ispred njega more.

