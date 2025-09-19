Tomo Ricov o 18.Weekend Media festivalu

U tijeku je Weekend.18, najveći regionalni festival komunikacija, medija i biznisa. Od 18. do 21. rujna u Rovinju se održava punoljetno izdanje festivala u kojem se pod jednim krovom okuplja šest tematskih cjelina, Weekend.18, HR.Weekend, AI.Weekend, Finance.Weekend te premijerna izdanja Investment.Weekenda i Energy.Weekenda. Tomo Ricov, direktor programa Weekenda.18 gostovao je u Pregledu dana N1 televizije.

Podijeli

Oglas