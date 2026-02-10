Oglas

ANSTASIIA MASLOVA

Ukrajinka zarađuje za život u Hrvatskoj: Htjela bih raditi nedjeljom, iskreno

Andrej Dimitrijević
10. velj. 2026. 21:00

Ministarstvo gospodarstva je krajem siječnja u e-savjetovanje pustilo dokument u kojem se predviđaju izmjene Zakona o obrtima. U njemu stoji kako je cilj omogućiti obiteljskim obrtima iznimku od ograničenja tjednog radnog vremena i zabrane rada.

