Shakespeareova tragedija
Hamlet se vraća: Plesni klasik u novom ruhu na Velikoj sceni HNK Varaždin
Na Velikoj sceni varaždinskog HNK-a u nedjelju je premijerno izveden komorni balet "Hamlet" autora i koreografa Svebora Sečaka, nastao u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika.
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Obnovljena verzija predstave, prvi put postavljene 2004., donosi novo čitanje Shakespeareove tragedije kroz pokret i glazbu Petra Iljiča Čajkovskog.
Predstava je tijekom godina ostvarila više od 40 gostovanja na međunarodnim pozornicama, među kojima su londonski Sadler’s Wells te festivali i gostovanja u Južnoafričkoj Republici, Egiptu, Tunisu, Venezueli i na Bermudi.
Novo izdanje "Hamleta" okuplja međunarodne baletne umjetnike angažirane u zagrebačkom HNK-u, a kroz ples donosi Shakespeareovu priču o ljubavi, izdaji, unutarnjim sukobima i osveti.
Sečakov "Hamlet" usmjeren je na jasno pripovijedanje priče i emocionalna stanja likova, uz naglasak na Hamletovu osobnu i političku krizu u zatvorenom svijetu dvora Elsinor. Predstava pritom zadržava prepoznatljivu atmosferu Shakespeareova predloška, ali ga oblikuje u sažetu plesnu formu.
Balet je zamišljen kao sažeta interpretacija Shakespeareove drame, s naglašenom porukom o prolaznosti i posljedicama ljudskih odluka.
Koreografiju potpisuje Svebor Sečak prema zamisli Slavka Pervana, libreto Darko Lukić, kostimografiju Barbara Bourek, a scenografiju Dinka Jeričević. U predstavi nastupaju Pavel Savin u naslovnoj ulozi te Leda Šeparović, Natalia Kosovac, Taiguara Goulart, Thomas Boddington, Dan Rus i Samuele Berbenni.
Repriza "Hamleta" najavljena je za subotu, 20. lipnja od 20 sati.
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