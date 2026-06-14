Puno domaćih političara je napustilo politiku. Pitali smo neke nedostaje li im. "Nisam požalila ni sekunde"

"To praktički znači da ijedna druga stranka osim onih na krajnjoj desnici ne želi imati u svom članstvu političara takvog profila. Jednom kad dospijete u vodstvo ekstremno desne stranke, nakon toga možete ići samo u političku mirovinu. Ne možete, kao mnogi drugi, postati veleposlanik ili ministar jer uvijek će netko izvući tu činjenicu na sunce. Toga sam bio svjestan pa nisam ni pokušavao tražiti angažman u nekoj drugoj stranci. A sa strankama krajnje desnice nije mi se više dalo baviti jer je repertoar njihovih tema preuzak za moje pojmove. U HSP-u sam pokrenuo niz tema koje se tiču strateške budućnosti Hrvatske - zaštite potke vode, Jadrana, cybersigurnosti... a to su teme kojima bi se današnja desnica trebala baviti jer se tiču nacionalnih interesa. No o svemu tome od njih nećete čuti ništa suvislo", kaže Tadić.