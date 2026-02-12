Oglas

marty baron

Bivši glavni urednik o padu Washington Posta

12. velj. 2026. 14:52

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je američki novinar i kolumnist Marty Baron, glavni urednik Washington Posta od 2012. pa sve do umirovljenja 2021. Razgovarali su, između ostaloga, o Jeffu Bezosu, medijima, Donaldu Trumpu i nedavnim rezovima na Washington Postu.

