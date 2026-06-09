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POLITIKA PREMA BIH

Božo Kovačević: Plenković vraća HDZ njegovim korijenima jer je u strahu da će izgubiti izbore

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Nina Kljenak , Vanja Deželić
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09. lip. 2026. 15:22
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Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je ideju Domovinskog pokreta o izbornoj jedinici u Bosni i Hercegovini.

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