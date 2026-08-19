NABU
Drama u Kijevu: Istražitelji upali u ured visoke dužnosnice iz ureda Zelenskog
Još jedna korupcijska afera u Ukrajini
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Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) pretražuje prostorije Irine Mudre, zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Ukrajine, i Vadima Stolara, zastupnika u ukrajinskom parlamentu, rekao je 19. kolovoza za Kyiv Independent izvor iz policijskih struktura upoznat s istragom.
Stolar je u parlamentu bio član proruske frakcije Oporbena platforma – Za život sve dok ona nije zabranjena 2022. nakon početka ruske invazije punog opsega. Sada je član zastupničke skupine Obnova Ukrajine, nastale iz Oporbene platforme – Za život.
Mudra je u Uredu predsjednika zadužena za pravosuđe i reformu pravosudnog sustava.
NABU je 19. kolovoza priopćio da „provodi posebnu operaciju s ciljem razotkrivanja kriminalne organizacije koju su navodno predvodili jedan aktualni i jedan bivši ukrajinski zastupnik, a u koju su uključeni i visoki dužnosnici Ureda predsjednika“.
Ured je naveo da će dodatne pojedinosti objaviti naknadno.
NABU je u prosincu također podigao optužnice protiv pet zastupnika iz stranke Sluga naroda predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sumnje da su primali gotovinu u zamjenu za glasove u parlamentu.
Istog mjeseca NABU je pretražio i prostorije suradnika Davida Arahamije, čelnika parlamentarne frakcije Sluga naroda, rekao je u travnju izvor iz policijskih struktura za Kyiv Independent.
Medij Ukrainska Pravda u srpnju je, pozivajući se na svoje izvore, izvijestio i da je NABU početkom tog mjeseca dobio sudske naloge koji mu omogućuju uzimanje bioloških uzoraka od Arahamijina suradnika u sklopu istrage o navodnim isplatama gotovine zastupnicima.
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