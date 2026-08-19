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NABU

Drama u Kijevu: Istražitelji upali u ured visoke dužnosnice iz ureda Zelenskog

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19. kol. 2026. 09:47
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Ukraine's Deputy Minister of Justice Iryna Mudra speaks during a press conference at the Embassy of Ukraine on Wednesday, March 13, 2024, in Washington.
AP Photo/Mark Schiefelbein

Još jedna korupcijska afera u Ukrajini

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Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) pretražuje prostorije Irine Mudre, zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Ukrajine, i Vadima Stolara, zastupnika u ukrajinskom parlamentu, rekao je 19. kolovoza za Kyiv Independent izvor iz policijskih struktura upoznat s istragom.

Stolar je u parlamentu bio član proruske frakcije Oporbena platforma – Za život sve dok ona nije zabranjena 2022. nakon početka ruske invazije punog opsega. Sada je član zastupničke skupine Obnova Ukrajine, nastale iz Oporbene platforme – Za život.

Mudra je u Uredu predsjednika zadužena za pravosuđe i reformu pravosudnog sustava.

NABU je 19. kolovoza priopćio da „provodi posebnu operaciju s ciljem razotkrivanja kriminalne organizacije koju su navodno predvodili jedan aktualni i jedan bivši ukrajinski zastupnik, a u koju su uključeni i visoki dužnosnici Ureda predsjednika“.

Ured je naveo da će dodatne pojedinosti objaviti naknadno.

NABU je u prosincu također podigao optužnice protiv pet zastupnika iz stranke Sluga naroda predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sumnje da su primali gotovinu u zamjenu za glasove u parlamentu.

Istog mjeseca NABU je pretražio i prostorije suradnika Davida Arahamije, čelnika parlamentarne frakcije Sluga naroda, rekao je u travnju izvor iz policijskih struktura za Kyiv Independent.

Medij Ukrainska Pravda u srpnju je, pozivajući se na svoje izvore, izvijestio i da je NABU početkom tog mjeseca dobio sudske naloge koji mu omogućuju uzimanje bioloških uzoraka od Arahamijina suradnika u sklopu istrage o navodnim isplatama gotovine zastupnicima.

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mito nabu istraga politička korupcija ukrajinska korupcija ured predsjednika ukrajine

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