o pregovorima za mir
Đurović: Rekao bih da je ovo primordijalna Trumpova reakcija
N1 Info
|
08. pro. 2025. 15:04
|
0komentara
Gost naše Nataše Božić Šarić bio je Đivo Đurović, novinar Telegrama. Razgovarali su o posljednjem krugu pregovora za postizanje mira u Ukrajini.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 16 min.|
Oglas
Oglas