još nije pronađen

Traje potraga za instruktorom ronjenja kod Lokruma, uključen i dron

N1 Info
21. svi. 2026. 10:28
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nastavlja se potraga za nestalim roniocem kod Lokruma. Potraga je trajala i jučer no zasad još uvijek nije dala rezultate.

Nestanak ronioca dogodio se prekjučer tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona, s vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara.

"Jučer je jedan naš pilot bespilotne letjelice pretraživao teren, a za jutros se sprema jednakim intenzitetom nastaviti, a sprema se i naša ronilačka ekipa. Uz sve to dolazi još naših ronioca, sedam do osam njih, i tijekom dana dolazi još jedna ekipa ronioca iz Splita. Mislim da će biti ukupno 14 ronioca iz HGSS-a koji će biti raspoređeni po zadacima", kazao je pročelnik HGSS-ove stanice Dubrovnik Ivan Barač za Dubrovački dnevnik

U potragu je uz pripadnike MUP-a, Lučke kapetanije i HGSS-a uključen vatrogasni brod Orlando s posadom iz JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

