Oglas

GEOPOLITIČKA PREVIRANJA

Fila: Hrvatima je Njemačka najpozitivnija, a Rusija najnegativnija država. Oko SAD-a su podijeljeni

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 15:47

Sociolog s Instituta za društvena istraživanja Filip Fila, u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, predstavio je geopolitičko istraživanje o tome kako hrvatski građani doživljavaju velike svjetske sile i što misle o velikim međunarodnim političkim preslagivanjima.

Oglas

Teme
Filip Fila N1 studio uživo N1TV VIDEO geopolitika video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ